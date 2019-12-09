У вересні Україна отримала військової допомоги на 125 мільйонів

У вересні 2019 року у рамках міжнародної допомоги від США Збройні Сили України отримали технічне спорядження на загальну суму понад 97 мільйонів гривень, а Адміністрація Держприкордонслужби отримала від США та країн ЄС комунікаційне обладнання на загальну суму 30,4 млн грн.

Про це йдеться в звіті Міністерства розвитку економіки, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Від США допомога включає в себе надання Збройним Силам України мобільних систем освітлення, батарей для роботів розмінування, наборів першої невідкладної медичної допомоги, медичне обладнання.

Витяг з листа Міністерства розвитку економіки

Також ЗСУ отриvали гуманітарну допомогу, а саме: металошукачі, комплекти засобів для розмінування, рукавиці захисні для сапера, зарядні пристрої та акумуляторні батареї.

"Крім того, за даними Адміністрації Держприкордонслужби, у вересні 2019 року за підтримки Уряду США та ЄС було отримано SPF-модулі, IP-телефони, комутатори, маршрутизатори, патч-корди оптичні, вимірювачі-сигналізатори пошукові, ноутбуки, антени, персональні радіаційні детектори, мобільні радіостанції, поясні кріплення для радіостанцій тощо на загальну суму 30,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці листопада у Пентагоні пообіцяли переказати залишок військової допомоги для України.

Економічна правда