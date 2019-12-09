У WhatsApp з'явилися нагадування
Понеділок, 9 грудня 2019, 10:46
У месенджера WhatsApp з'явилася нова функція - "Нагадування" або WhatsApp Reminders, завдяки якій користувачі зможуть контролювати свій розклад.
Про це повідомляється на сайті проєкту.
Нововведення месенджер ввів спільно з відомим сервісом Any.do. Доступ до послуги можуть отримати власники платної підписки на сервіс.
Управління нагадуваннями ведеться через спеціальний бот: завдання формуються автоматично через текстові повідомлення. Також боту можна пересилати повідомлення від інших співрозмовників, - їх він також бачить як завдання.
Економічна правда
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