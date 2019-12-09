Всі розділи
Укр / Рус

У WhatsApp з'явилися нагадування

Понеділок, 9 грудня 2019, 10:46
 

У месенджера WhatsApp з'явилася нова функція - "Нагадування" або WhatsApp Reminders, завдяки якій користувачі зможуть контролювати свій розклад.

Про це повідомляється на сайті проєкту.

Нововведення месенджер ввів спільно з відомим сервісом Any.do. Доступ до послуги можуть отримати власники платної підписки на сервіс.

Управління нагадуваннями ведеться через спеціальний бот: завдання формуються автоматично через текстові повідомлення. Також боту можна пересилати повідомлення від інших співрозмовників, - їх він також бачить як завдання.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

соцмережі
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Twitter видалить акаунти, в які не заходили пів року 27 листопада 2019, 11:10
Instagram почне тестувати у США функцію, яка приховує "лайки" 9 листопада 2019, 17:45
Китай використовує LinkedIn для вербування шпигунів з-за кордону - ЗМІ 29 серпня 2019, 20:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!