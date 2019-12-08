ЗМІ опублікували топ-10 підприємств-забруднювачів повітря в Україні
Неділя, 8 грудня 2019, 14:44
У 2018 році Маріупольський МК ім. Ілліча, розташований в Маріуполі, очолив рейтинг підприємств-забруднювачів повітря в Україні.
Про це йдеться у дослідженні НВ.
Наводимо топ-10 підприємств з найбільшими викидами забруднюючих речовин в атмосферу у 2018 році.
- Маріупольський МК ім. Ілліча, Донецька обл., м. Маріуполь — 226,6 тис. т.
- АрселорМіттал Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг — 208,2 тис. т.
- Бурштинська ТЕЦ (ДТЕК Західенерго), Івано-Франківська обл., м. Бурштин — 182,9 тис. т.
- Курахівська ТЕС (ДТЕК Східенерго), Донецька обл., м. Курахове — 139,1 тис. т.
- ДТЕК Павлоградвугілля, Дніпропетровська обл., м. Павлоград — 121,2 тис. т.
- Вуглегірська ТЕС (Центренерго), Донецька обл., м. Світлодарськ — 100 тис. т.
- Дніпровський меткомбінат, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське — 99 тис. т.
- Запорізька ТЕС (ДТЕК Дніпроенерго), Запорізька обл., м. Енергодар — 98,1 тис. т.
- МК Азовсталь, Донецька обл., м. Маріуполь — 88,8 тис. т.
- Ладижинська ТЕС (ДТЕК Західенерго), Вінницька обл., м. Ладижин — 72,3 тис. т.
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