ЗМІ опублікували топ-10 підприємств-забруднювачів повітря в Україні

"Синку, ракетником ти не станеш": історія Максима Полякова та його космічного стартапу Firefly Де взяв капітал нікому не відомий українець на придбання компанії з розробки ракет? Які у нього компетенції в космічній сфері? Що змусило його інвестувати величезні кошти у цей надзвичайно конкурентний бізнес?

Що насправді сталося з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною Як один з найбільших гравців столичного ринку нерухомості опинився біля прірви, що цьому передувало і чим ця історія може закінчитися для тисячі інвесторів. (рос)