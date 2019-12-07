Лукашенко заявив, що хоче від РФ не дешевого газу, а рівних умов

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не просить у Росії дешевого газу або дешевої нафти, а пропонує забезпечити рівні економічні умови для підприємств.

Джерело: Лукашенко і Путін під час у суботу в Сочі, повідомляє ТАСС і РИА Новости

Пряма мова Лукашенка: "Ми не просимо, як дехто каже, дешевий газ, дешеву нафту. Ми готові і по $200 газ купувати, і нафту купувати не по $63 за барель. Головне, щоб рівні були умови. Якщо наші підприємства купують за $200, значить і конкуруючі підприємства повинні мати таку ж ціну".

"Ми приїхали тільки для того, щоб проаналізувати хід нашого аналізу договору (про Союзну державу - ред.). Не просимо нічого, не наполягаємо ні на чому. Ми домовилися давно, розвиваючи наш договір: люди і суб'єкти господарювання повинні мати рівні умови для життя і роботи. Все! Рівні умови, більше нічого не треба".

Деталі: В іншому випадку, зазначив Лукашенко, не вдасться створити основу відносин в рамках Союзної держави.

Водночас президент РФ Володимир Путін висловив надію, що РФ і Білорусія продовжать працювати над тим, щоб народи двох країн відчували близькість в економічній і соціальній сфері.

Пряма мова Путіна: "Хочу висловити надію, що ми і далі будемо робити все, щоб наші народи і країни відчували свою близькість, продовжували зближення, перш за все у сфері економіки і соціальній сфері, що я вважаю надзвичайно важливим".

Деталі: Путін додав, що сподівається, що люди від інтеграції отримували б помітні переваги.

У зустрічі також від російської сторони бере участь прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Як зазначає ТАСС, в ході протокольної частини почалася зустрічі стався невеликий курйоз. Коли лідери обох країн привітали один одного, в залі випадково згасло світло.

"Закінчилася [електрика], - пожартував Путін.

"Це Діма Пєсков все це [зробив], я знаю", - розсміявся білоруський лідер.

Путін на це відповів сміхом. Світло в залі тут же загорілося, і подальші переговори продовжилися вже без представників преси.