Нацбанк спростив кредитування ФОПів у банках

Національний банк ухвалив постанову, якою ввів новий підхід до оцінки кредитного ризику фізичних осіб-підприємців під час ухвалення рішень про видачу їм кредитів.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Змінами, зокрема, передбачається, що для оцінки ФОПів банки зможуть використовувати портфельний підхід - правило поширюватиметься на усі кредити ФОПам до 5 млн грн.
"На практиці це означатиме, що ключовим фактором оцінки ризиків позичальників буде своєчасність погашення боргу. Так, допоки позичальники не допускатимуть прострочок за своїми зобов’язаннями, надані їм кредити вважатимуться високоякісними", - пояснили в НБУ.
У Нацбанку заявили, що нова постанова спростить банкам процес видачі кредитів ФОПам та має сприяти розширенню кредитування малого та середнього бізнесу.
"Це один з кроків у потрібному напрямі та логічне продовження роботи з активізації кредитування, яке забезпечить стійке економічне зростання", - заявила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Економічна правда