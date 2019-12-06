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Нацбанк спростив кредитування ФОПів у банках

П'ятниця, 6 грудня 2019, 17:49

Національний банк ухвалив постанову, якою ввів новий підхід до оцінки кредитного ризику фізичних осіб-підприємців під час ухвалення рішень про видачу їм кредитів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Змінами, зокрема, передбачається, що для оцінки ФОПів банки зможуть використовувати портфельний підхід - правило поширюватиметься на усі кредити ФОПам до 5 млн грн.

"На практиці це означатиме, що ключовим фактором оцінки ризиків позичальників буде своєчасність погашення боргу. Так, допоки позичальники не допускатимуть прострочок за своїми зобов’язаннями, надані їм кредити вважатимуться високоякісними", - пояснили в НБУ.

У Нацбанку заявили, що нова постанова спростить банкам процес видачі кредитів ФОПам та має сприяти розширенню кредитування малого та середнього бізнесу.

"Це один з кроків у потрібному напрямі та логічне продовження роботи з активізації кредитування, яке забезпечить стійке економічне зростання", - заявила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Економічна правда

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НБУ ФОП

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