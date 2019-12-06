Міністр інфраструктури: Хочу, щоб в аеропорту Бориспіль був McDonalds

Міністр інфраструктури Владислав Криклій хоче, щоб в аеропорту Бориспіль почав працювати ресторан швидкого харчування McDonalds.

Про це він заявив в інтерв'ю ЦТС, говорячи про плани на 2020 рік.

"Я точно хочу, щоб в наступному році у нас все оренди та продажу проходили ProZorro. Наприклад, по авіації хочу, щоб в аеропорт Бориспіль зайшов McDonalds. А вони заходять тільки тоді, коли всі супер прозоро", - підкреслив міністр.

Також Криклій коротко окреслив плани на майбутній рік щодо розвитку авіаційної галузі.

"Міністерством вивчається можливість старту концесії за чотирма регіональним аеропортам. У наступному році якимось із них дамо старт. Спростимо механізм отримання квот і напрямків, щоб якомога більше компаній заходило. За допомогою ліквідації ПДВ хочемо збільшити мобільність населення по авіації", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що переможцем конкурсу на оренду 315 кв. м площі в аеропорту Бориспіль під кафе терміном на 10 років став діючий орендар - компанія "Елефант".

У січні 2019 року в аеропорту почало працювати WOG СAFE.