На Харківщині працівники лісгоспу незаконно вирубали дерев на понад 5,5 мільйонів

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру 11 службовим особам ДП "Балаклійське лісове господарство" через завдання державі збитків на суму понад 5,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Прокуратура встановила, що службові особи лісгоспу "здійснили розтрату ввіреного їм майна - 475 дерев - шляхом їх незаконної вирубки на території лісового господартсва.

Унаслідок злочинних дій державі завдано збитків на суму понад 5,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 грудня правоохоронці провели обшуки за місцем знаходження лісгоспу та мешкання службових осіб держпідприємства.

Прокуратура повідомила про підозру за ч.5 ст.191 ККУ (розтрата держмайна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групи осіб): директору держпідприємства, трьом лісничим, двом старшим майстрам лісу та трьом майстрам лісу.

"Крім того, ще одному майстру лісу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України. А іншому майстру лісу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 КК України", - додали у прокуратурі.

Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посад, триває досудове розслідування.

Економічна правда