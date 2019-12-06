Суд скасував штраф в 55 мільйонів для групи Тігіпка

Господарський суд Києва задовольнив позов групи "ТАС" Сергія Тігіпка і скасував штраф Антимонопольного комітету на суму 55 млн гривень за порушення при покупці пакету акцій ВАТ "Дніпрометиз".

Про це повідомляє FinClub з посиланням на рішення суду від 21 листопаду.

Blossom Investments OU, яка входить в групу "ТАС", оскаржила в суді рішення АМКУ, згідно з яким регулятор оштрафував компанію за придбання контрольного пакета акцій заводу "Дніпрометиз" без відповідного дозволу", - йдеться в повідомленні.

Суд постановив скасувати рішення АМКУ, бо вважає його "непідтвердженими належними і допустимими доказами", а висновки, викладені в рішенні, не відповідають обставинам справи.

Крім того, суд угледів при прийнятті рішення АМКУ порушення застосування норм матеріального права.

Нагадуємо:

25 квітня АМКУ оштрафував групу компаній "ТАС" Сергія Тігіпка на 55 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції при придбанні акцій ПрАТ "Дніпрометиз" (Дніпро) і відмовив у концентрації.

27 жовтня 2017 року підсанкційна "Северсталь" продала ПрАТ "Дніпрометиз": її дочірня компанія Cambay Services Ltd. завершила операцію з продажу 100% акцій Dealzone Holding Ltd., що володіє 98,6% "Дніпрометизу". АМКУ розглядав придбання новим власником акцій ПрАТ "Дніпрометиз" (Дніпро) з грудня 2017 року.

"Северсталь" придбала 60% акцій "Дніпрометизу" в 2006 році у групи "ТАС", у 2008 році докупила у "ТАС" ще 34,6% акцій, сконцентрувавши частку в підприємстві до 98,6%

Раніше АМКУ повідомив, що новий власник одного з найбільших підприємств по виготовленню металевих виробів України - ПрАТ "Дніпрометиз" - не звертався в АМКУ за дозволом на концентрацію контрольного пакета акцій заводу: "В АМКУ в період з 1 січня по 2 листопада 2017 роки не надходили будь-які заяви від суб'єктів господарювання про надання дозволу на придбання акцій ПАТ "Дніпрометиз".

"Дніпрометиз" виробляє метизні вироби з низьковуглецевих сталей. Потужність підприємства - 120 тис. тонн в рік.

За даними НДУ на третій квартал 2018 року, у власності Dealzone Holding Ltd. (Британські Віргінські о-ви) знаходиться 98,6578% акцій "Дніпрометизу".

Статутний капітал ПАТ "Дніпрометиз" становить 83,480 млн грн, номінал акції - 68,08 грн.