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Будівництво метро у Харкові: Рада підтримала залучення 320 мільйонів євро

Четвер, 5 грудня 2019, 18:29

Верховна Рада на засіданні у четвер ратифікувала угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо залучення кредитного фінансування на будівництво станцій третьої гілки метро у Харкові.

Таке рішення підтримали 337 народних депутатів.

Зокрема, депутати схвалили виділення 160 млн євро ЄІБ на проєкт "Продовження третьої лінії метрополітену у Харкові". Ще 160 млн євро має надати ЄБРР, решту коштів заплатять з міського бюджету Харкова.

У рамках проєкту планують збудувати 2 станції метро - "Державінська" і "Одеська" та нове електродепо на 100 вагонів. Також передбачається купівля нового рухомого складу поїзда метро.

У Мінфіні заявили, що реалізація проєкту сприятиме розвитку мережі громадського транспорту і підвищить рівень комфорту для кожного мешканця Харкова.

Нагадаємо:

Міська рада Харкова перейменувала станцію метро "Московський проспект" на "Турбоатом".

Економічна правда

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метрополітен Харків

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