Bloomberg переходить з WhatsApp у Telegram

Фінансове видання Bloomberg з 7 грудня закриває свій канал на WhatsApp і переходить в Telegram.

Про це повідомило саме видання.

У Bloomberg пояснюють що рішення змінити месенджер виникло після того, як Facebook (який володіє WhatsApp) змінив спосіб відправки повідомлень.

Як повідомляє НВ, за даними сервісу Telegram Analytics , канал Bloomberg став першим верифікованим каналом великого англомовного ЗМІ в Telegram. Також англомовні канали є у Washington Post і BBC News, проте вони не отримали верифікацію месенджера.

Підписатися на новий канал Bloomberg можна за посиланням.