Bloomberg переходить з WhatsApp у Telegram
Четвер, 5 грудня 2019, 16:39
Фінансове видання Bloomberg з 7 грудня закриває свій канал на WhatsApp і переходить в Telegram.
Про це повідомило саме видання.
У Bloomberg пояснюють що рішення змінити месенджер виникло після того, як Facebook (який володіє WhatsApp) змінив спосіб відправки повідомлень.
Як повідомляє НВ, за даними сервісу Telegram Analytics , канал Bloomberg став першим верифікованим каналом великого англомовного ЗМІ в Telegram. Також англомовні канали є у Washington Post і BBC News, проте вони не отримали верифікацію месенджера.
Підписатися на новий канал Bloomberg можна за посиланням.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua