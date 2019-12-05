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Укр / Рус

Bloomberg переходить з WhatsApp у Telegram

Четвер, 5 грудня 2019, 16:39

Фінансове видання Bloomberg з 7 грудня закриває свій канал на WhatsApp і переходить в Telegram.

Про це повідомило саме видання.

У Bloomberg пояснюють що рішення змінити месенджер виникло після того, як Facebook (який володіє WhatsApp) змінив спосіб відправки повідомлень.

Як повідомляє НВ, за даними сервісу Telegram Analytics , канал Bloomberg став першим верифікованим каналом великого англомовного ЗМІ в Telegram. Також англомовні канали є у Washington Post і BBC News, проте вони не отримали верифікацію месенджера.

Підписатися на новий канал Bloomberg можна за посиланням.

 

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Економічна правда
Укр / Рус
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