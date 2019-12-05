Суд поновив на посаді звільненого гендиректора "Енергосталі", Мінекономіки оскаржить рішення

Суд поновив на посаді звільненого гендиректора підприємства "Енергосталь (Харків) Дмитра Сталінського, Мінекономіки має намір оскаржити це рішення.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

"Скандал на ДП "Енергосталь"в Харкові. Я призначив нового директора Балабая (Кабмін призначив Василя Балабая в.о. гендиректора 6 листопада - ред.). Звільнив старого Сталінського. Новий директор виявляє приховану заборгованість по зарплаті робітникам на 30 млн грн +. Приховану від Міністерства. Недостовірний фіплан. Можливо у змові з співробітниками Міністерства", - написав міністр.

"За 15 хв до наради з проблем виплати зарплати, новий директор отримує ухвалу суду, що він більше не директор. А старого директора поновлено. Старий директор без погодження з міністерством, без будь-якого інформування Міністерства, виходить на роботу і продовжує керувати. Площі підприємства здані в оренду за заниженими цінами", - додав він.

За словами Милованова, проти судді буде відкрито дисциплінарне провадження, а проти Держпраці, яке не бачило заборгованості по зарплаті при перевірках, буде проведено розслідування.

"Будуть відкриті кримінальні справи, якщо підтвердяться факти, за невиплату зарплатні і доведення підприємства до банкрутства з метою передачі землі та майна приватним особам. Зараз ми приїхали на підприємство і почуємо обох директорів - нового, призначеного міністерством, і старого, який вважає підприємство своїм, а не державним", - зазначив міністр.

Економічна правда