У лісгоспах Житомирщини обшуки через незаконну вирубку на експорт

Нацполіція разом із співробітниками управління СБУ в Житомирській області проводять обшуки на території кількох лісопереробних підприємств у справі про незаконну вирубку лісу на експорт.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що обшуки також проводяться за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

"Попередньо встановлено, що службові особи лісогосподарських підприємств комунальної та державної форм власності області, зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою із низкою приватних товариств, упродовж 2019 року організовували незаконні порубки.

Ліс транспортувався на пилорами, де оброблявся та складувався для відправки за кордон", - йдеться у повідомленні.

У поліції підкреслили, що, за приблизними підрахунками, протиправна діяльність нанесла збитку у сумі кількох мільйонів гривень.

"Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років", - зазначили у поліції.

Під час 12 обшуків встановили, що частина лісопродукції, на яку суд уже наклав арешт, підготовлена до транспортування. Під час слідчих дій вилучили документацію.

Економічна правда