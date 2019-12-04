НБУ може збільшити ліміт на виведення валюти за кордон

Національний банк розглядає можливість збільшення е-ліміту інвестицій за кордон для фізосіб з 50 тисяч євро до 100 тисяч євро на рік у разі прийняття парламентом законопроекту по BEPS.

Про це повідомив заступник глави регулятора Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"У разі прийняття парламентом у другому читанні цього законопроекту по BEPS ми, напевно, розглянемо можливість підвищення цього ліміту з 50 тис євро до 100 тис євро на рік. Поки такі дискусії на рівні правління", - сказав він.

"Повне скасування цього ліміту щодо інвестицій за кордон, напевно, буде можливе після повної імплементації (законів по BEPS), ... імплементації щодо, перш за все, каналів обміну інформацією. Буде велике питання, наскільки наша податкова служба зможе активно і своєчасно імплементувати ці закони", - додав він.

Нагадуємо:

Новим валютним регулюванням передбачено понад 20 послаблень на валютному ринку, які були введені з 7 лютого 2019 року.

У їх числі - скасування індивідуальних ліцензій на валютні операції, які замінила система е-лімітів (2 млн євро на рік для юросіб, 50 тис. євро на рік для фізосіб).