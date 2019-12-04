Кабмін частково розблокував видатки містам на розвиток: отримають 32% від плану

Кабінет міністрів частково розблокував виділення коштів субвенції соцекономрозвитку містам.

Таке рішення було прийняте у середу на засіданні уряду.

Кабмін оновив перелік проєктів, які отримають фінансування за рахунок субвенції, різко скоротивши його.

Так, якщо попередньо планувалось виділити 2,5 млрд грн субвенції, то тепер міста отримають 790 млн грн.

"Загальний обсяг субвенції було зменшено на 1,7 млрд грн, значна кількість об’єктів виключена. Наприклад, виключено 50% бюджетів органів місцевого самоврядування, з них переважно – ОТГ. У багатьох випадках обсяги субвенції значно зменшені, в окремих випадках до 2-3 тис грн", - йдеться у висновках Асоціації міст України, з якими ознайомилась ЕП.

Також для розподілу характерний інший факт - назви конкретних населених пунктів замінили районні бюджети. Це розширює можливості РДА на власний розсуд використовувати кошти субвенції, але обмежує сільські, селищні, міські ради в районах на отримання цієї субвенції, йдеться у висновках АМУ.

При цьому в жодному з документів немає пояснень, за якими критеріями одні проекти залишались в переліку, а інші випали з нього.

На думку експертів Секретаріату Кабміну, такий вибірковий підхід може нести низку ризиків та негативних наслідків.

По-перше, якщо міста уклали договори з будівельними організаціями, розпочали ремонт або будівництво, то "виникають зобов’язання, не підтверджені ресурсом, і такі роботи не будуть завершені", йдеться у офіційних висновках Секретаріату.

По-друге, розподіл коштів на дешеві товари короткого терміну вжитку (спортивної форми, інвентарю, канцелярії та ін) призведе до розпорошення коштів і не сприятиме розвитку регіональних економік.

Фінансування почалося після чотиримісячної затримки, причиною якої був керівник Офісу президента України Андрій Богдан наприкінці липня.

Влітку уряд затримав містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.

За даними держказначейства у січні-жовтні цього року в рамках ДФРР було виділено 2,2 млрд грн із 7,7 млрд грн запланованих.

Офіс президента пояснював, що попросив уряд зупинити фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток для недопущення неефективного використання бюджетних коштів в рамках проектів, що несуть корупційні ризики.

Галина Калачова, ЕП