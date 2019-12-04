"Надра України" втратили газове родовище через борг у 8 гривень

Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної служби геології та надр продовжити дію спецдозволу дочірньому підприємству НАК "Надра України" "Західукргеологія" на роботи на газовому родовищі в Івано-Франківській області, через податковий борг у 8,48 гривень.

Відповідне рішення суд прийняв 25 листопада, повідомляють "Наші Гроші".

З матеріалів засідання відомо, що "Західукргеологія" ще в 2006 році отримала на п’ять років спецдозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку Волосянської площі в Івано-Франківській області. Мова йшла про пошук та видобуток нафти та природного газу. Пізніше термін дії дозволу продовжили до грудня 2016 року.

За три місяця до закінчення дії спецдозволу – 29 серпня 2016 року, "Західукргеологія" подала до Держгеонадра документи для продовження робіт на Волоснянській площі.

Але отримали відмову, бо Держеонадра отримали від центрального офісу Державної фіскальної служби інформацію, що станом на 1 вересня 2016 року у дочірнього підприємства "Надра Україна" була податкова заборгованість в розмірі 8,48 грн.

Наявність боргу перед бюджетом за звітній період була порушенням умов, за яких видавався спецдозвіл на газове родовище.

Після цього "Західукргеологія" звернулося до суду, де показало довідки податкової за своїм місцем реєстрації – Галицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, про відсутність заборгованості.

Але суд не взяв їх до уваги, так як документи були надані з супровідним листом від лютого 2017 року, після розгляду Держгеонадрами питання про продовження дії спецдозволу.

Тому суд прийняв рішення відмовити "Західукргеології" в позові щодо визнати протиправною відмову Держгеонадра та зобов’язати її продовжити дію спецдозволу.