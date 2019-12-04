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На зимові свята Укрзалізниця призначила 19 додаткових поїздів 

Середа, 4 грудня 2019, 11:32

На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 19 додаткових поїздів у та продовжила маршрут 7 поїздів для зручності пасажирів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЗ.

Загалом до зимових свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів.

Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:

 
 
 

Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути семи поїздів:

 

Нагадаємо, 15 листопада Укрзалізниця призначила 6 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.

Економічна правда

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Економічна правда
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