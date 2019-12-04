На зимові свята Укрзалізниця призначила 19 додаткових поїздів
Середа, 4 грудня 2019, 11:32
На новорічні та різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 19 додаткових поїздів у та продовжила маршрут 7 поїздів для зручності пасажирів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЗ.
Загалом до зимових свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів.
Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:
Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути семи поїздів:
Нагадаємо, 15 листопада Укрзалізниця призначила 6 додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.
Економічна правда
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