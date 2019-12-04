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В Україні запустили переказ коштів у месенджері Viber

Середа, 4 грудня 2019, 10:12

Компанії Mastercard та Rakuten Viber у партнерстві з NeoPlay та Edenlab презентували сервіс грошових переказів Moneytou, який дозволяє переказувати гроші безпосередньо під час спілкування в додатку Viber.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для переказу коштів не потрібно вводити номер картки отримувача – достатньо, щоб отримувач був серед контактів у Viber або знати його номер телефону.

Переказати гроші у Viber можуть держателі карток будь-якого українського банку, що користуються месенджером, зареєстрованим на номер українського мобільного оператора.

Раніше цього року сервіс був запущений в Угорщині, і тепер Україна стала другою країною у світі, де доступний Moneytou.

"У подальшому географія сервісу розшириться і на інші країни Європи, зокрема на Румунію, Сербію та Болгарію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у сервіс Moneytou інтегрована технологія Mastercard Send та цифровий гаманець Masterpass, до якого можна додати платіжні картки будь-яких українських банків, різних платіжних систем.

Для того, щоб переказати кошти через Viber з Moneytou, відправнику необхідно:

  1. У вікні чату натиснути кнопку Gif+ та обрати сервіс Moneytou;
  2. Натиснути "Відправити переказ" та обрати картку в цифровому гаманці Masterpass, з якої здійснюється переказ;
  3. Ввести необхідну суму переказу та надіслати кошти;
  4. Підтвердити відправлення повідомлення отримувачу про надходження коштів.

Для того, щоб отримати кошти через Viber з Moneytou, користувачеві необхідно:

  1. Відкрити повідомлення про надходження коштів у чаті;
  2. Обрати картку у гаманці Masterpass для зарахування коштів; 
  3. Кошти автоматично зарахуються на обрану картку.

"Якщо користувач уже має цифровий гаманець Masterpass, який зареєстрований на той же номер телефону, що і додаток Viber, після підтвердження сервіс автоматично надасть доступ до карток у гаманці.

Створити цифровий гаманець як отримувач, так і відправник можуть безпосередньо у мобільному додатку Viber: для цього необхідно лише один раз ввести дані платіжної картки під час першого отримання чи переказу коштів", - йдеться у повідомленні.

Комісія становить 5 грн +1% від суми переказу. Максимальна сума одного переказу - 14900 грн.

Економічна правда

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