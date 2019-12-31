За транзит газу Україна отримуватиме 2-3 мільярди доларів щорічно – міністр
Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що після підписання угоди про транзит газу Україна отримуватиме протягом 5 років 2-3 мільярди доларів щорічно.
Джерело: пресслужба Кабміну
Пряма мова Оржеля: "З урахуванням того, що українська газотранспортна інфраструктура залишається повністю задіяною, а нові маршрути доставки газу в Європу ще тривалий час можуть бути не реалізовані, ми будемо отримувати за транзит протягом наступних п’яти років орієнтовно 2-3 млрд доларів щорічно".
Нагадаємо:
НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.
ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" 2,9 млрд доларів, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.
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