За транзит газу Україна отримуватиме 2-3 мільярди доларів щорічно – міністр

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що після підписання угоди про транзит газу Україна отримуватиме протягом 5 років 2-3 мільярди доларів щорічно.

Джерело: пресслужба Кабміну

Пряма мова Оржеля: "З урахуванням того, що українська газотранспортна інфраструктура залишається повністю задіяною, а нові маршрути доставки газу в Європу ще тривалий час можуть бути не реалізовані, ми будемо отримувати за транзит протягом наступних п’яти років орієнтовно 2-3 млрд доларів щорічно".

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" 2,9 млрд доларів, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.