Транзит газу українською територією у 2020 році може сягнути 75 мільярдів кубометрів – голова Нафтогазу

Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв очікує, що обсяг транзиту газу українською територією у 2020 році може сягнути 75 млрд кубометрів.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

"Я очікую, що наступного року Північний потік-2 ввести в експлуатацію не вдастся. Мені важко коментувати технологічний прогрес РФ, але за інофрмацією, якою я володію, РФ наразі не має судна, яке могло б добудувати Північний потік-2. Якщо це припущення правильне, то в такому випадку я б очікував, що обсяг транзиту українською територією може сягнути 75 млрд кубометрів", - підкреслив Коболєв.

"Діюччий поточний транзит - це приблизно 90 млрд, Турецький потік - це мінус 15 млрд, залишається 75 млрд. Тому я б очікував приблизно на цьому рівні", - додав він.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" 2,9 млрд доларів, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

Економічна правда