Україна і Словаччина підписали міжоператорську угоду щодо транзиту газу

Оператор ГТС України підписав із словацьким оператором Eustream технічний договір про взаємодію за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце та Ужгород-Велке Капушани.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Оператора ГТСУ.

Словаччина - основний напрямок, куди прямує російський газ, що проходить транзитом через Україну

У компанії підкреслили, що 30 грудня у Відні ОГТСУ уклав міжоператорську угоду з ПАО "Газпром", оператором російської газотранспортної системи.

"Таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди з операторами ГТС Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Наразі створено всі необхідні технічні та правові підстави для успішного старту роботи незалежного Оператора ГТС України та для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС з Російської Федерації до європейських країн з 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше "Оператор ГТС України" та ТОВ "Молдоватрансгаз" і АТ "Молдовагаз" підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року.

НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років.

ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" 2,9 млрд доларів, присуджених Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

Економічна правда