Нацбанк оприлюднив план перевірок банків у 2020 році

У 2020 році Нацбанк запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що у наступному році НБУ також продовжить проводити і позапланові перевірки, необхідність яких визначатиметься на підставі наглядових дій в рамках системи раннього реагування.

До переліку фінансових установ, в яких пройдуть у 2020 році планові інспекційні перевірки, увійшли 45 банків:

у I кварталі: АБ "УКРГАЗБАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "БАНК СІЧ", АТ "КІБ", АТ "РВС БАНК", ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", АТ "АЙБОКС БАНК", Полікомбанк, АТ "ЄПБ", АТ "БТА БАНК";

у II кварталі: АТ АКБ "Львів", АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", АТ "БАНК ФОРВАРД", АТ "Місто Банк", АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК", АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", АТ "БАНК 3/4", АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ", АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", АТ "АЛЬПАРІ БАНК";

у III кварталі: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "МТБ БАНК", АТ АКБ "АРКАДА", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "АП БАНК", АТ "МетаБанк", АТ "АСВІО БАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "ЮНЕКС БАНК", АТ "ОКСІ БАНК", АТ "БАНК "ПОРТАЛ";

у IV кварталі: АТ "ОТП БАНК", АТ "МЕГАБАНК", АТ "АЛЬТБАНК", АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", АТ "МІБ", АТ "Полтава-банк", АТ "АБ "РАДАБАНК".

"Водночас з 1 липня 2020 року в межах проєкту "спліт" Національний банк розпочне виїзні перевірки небанківських фінустанов відповідно до графіку, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", - йдеться у повідомленні.

У НБУ додали, що за 2019 рік департамент виїзних перевірок банків здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків.

Економічна правда