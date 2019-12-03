Україна вперше розмістила доларові ОВДП під ставку менше 4%

Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку дохідності за облігацями внутрішньої держпозики, номінованими в доларах, до 3,88%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що на аукціоні з продажу ОВДП 3 грудня Мінфін залучив до держбюджету 4,65 млрд грн.

Зокрема, Мінфін запропонував інвесторам номіновані в гривні держоблігації з терміном обігу 3 місяці, 3 роки, а також цінні папери, номіновані в іноземній валюті з терміном обігу 1,2 та 2 роки.