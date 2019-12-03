Україна вперше розмістила доларові ОВДП під ставку менше 4%
Міністерство фінансів знизило середньозважену ставку дохідності за облігацями внутрішньої держпозики, номінованими в доларах, до 3,88%.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Зазначається, що на аукціоні з продажу ОВДП 3 грудня Мінфін залучив до держбюджету 4,65 млрд грн.
Зокрема, Мінфін запропонував інвесторам номіновані в гривні держоблігації з терміном обігу 3 місяці, 3 роки, а також цінні папери, номіновані в іноземній валюті з терміном обігу 1,2 та 2 роки.
"Україні вперше вдалось розмістити ОВДП в доларах під ставку менше 4%.
Завдяки ефективній політиці Міністерства фінансів з управління державним боргом, середньозважена дохідність 1,2-річних ОВДП номінованих в доларах США, за підсумками аукціону склала 3,88% (знижено на 362 базисних пункти).
Середньозважена дохідність дворічних паперів, у порівнянні з попереднім аукціоном практично не змінилась та склала 4,08%", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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