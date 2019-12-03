1,5 мільярда прибутку від експорту зерна "засіло" в офшорах — дослідження

У 2015-2017 роках з України в офшорні зони ввели 1,5 мільярда доларів прибутків від вітчизняного експорту пшениці і кукурудзи.

Про це йдеться у міжнародному дослідженні, яке заслухали депутати Європейського парламенту, передає Слідство. Інфо.

Зазначається, що дослідження проводила група фахівців на чолі із науковцем у сфері міжнародного оподаткування і ціноутворення Томмасо Фацціо. Дослідження провели за фінансування німецького уряду.

"Наші результати показують, що більша частина українського агроекспорту здійснюється через канали в низькоподаткових юрисдикціях (наприклад, Швейцарія, Нормандські острови Великобританії і Кіпр)", - йдеться у висновках експертів.

За словами Томмасо Фацціо, існує ризик, що це робиться для уникнення сплати податків в Україні.

"Як все це працює? В основі цього: якщо українська компанія продає товар напряму, скажімо, у Францію, то оподаткування буде вищим. Але якщо це відбуватиметься через країни - офшорні, напівофшорні зони, на кшталт Кіпру, оподаткування буде нижчим.

Таким чином вони знижують ціни, за якими вони продають ці товари в Україні, штучно занижають, для того, щоб вони передалися юрисдикції з нижчим оподаткуванням", - пояснив він.

Експерти вважають, що проблема полягає у тому, що податкова звітність експортерів сільгосппродукції України не є загальнодоступною - тому доволі складно визначити, скільки податків не сплачено в Україні.

"Наша оцінка потенційної зміни прибутку показує, що для експорту пшениці та кукурудзи, що становить близько 40% агроекспорту України, за період з 2015 по 2017 роки потенційно було переміщено близько 1,5 мільярда доларів", - підкреслюється в дослідженні.