Данській компанії загрожує штраф в Україні за створення "цінового картелю"

Антимонопольний комітет 9 грудня розгляне розпочату ще у 2016 році справу щодо цінового картелю між глобальною фармацевтичною компанією Ново Нордіск та її вісьмома українськими дистриб’юторами.

Про це написала колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook.

З 2016 року Комітет розслідує змову між "Ново Нордіск" та її дистриб’юторами в Україні – ТОВ "Медфарком", ПАТ "Медфарком-Центр", ТОВ "БаДМ", ТОВ "БаДМ-Б", ТОВ "Аптека "3І"", ПАТ "Ганза", ТОВ "Фармадіс" та ТОВ "Медфарм".

За версією антимонопольників, зазначені компанії уклали договори, умови яких призвели до необґрунтованого завищення цін на препарати "Ново Нордіск" для кінцевого споживача.

Часові межі ймовірного порушення конкурентного законодавства визначені рамками 2011-2017 років.

Якщо порушення буде доведене, відповідачі отримають штраф у розмірі до 10% від доходу за останній звітний рік.

Як нагадала Загребельська, ще в травні 2019 року АМКУ направив подання з попередніми висновками у справі усім згаданим компаніям, окрім "БаДМ-Б", "Аптека 3І" та "Ганза".

"Хоча це не є перешкодою для Комітету розглядати справу та приймати рішення, в даному випадку АМКУ чекав півроку. Якщо Комітет не встигне розглянути справу в 2019 році, то прийняти рішення зможе вже не раніше березня 2020. Також у такому випадку штраф може бути накладений вже тільки за дохід 2019 року, якого у "зниклих" трьох компаній може не бути", – заявила Загребельська.

Також вона нагадала, що у випадку прийняття АМКУ рішення щодо вчинення компаніями порушення, споживачі (фізичні і юридичні особи), які переплатили за придбані лікарські засоби, будуть мати право у судовому порядку відшкодувати спричинену їм шкоду в подвійному розмірі.

Нагадуємо:

У червні минулого року Антимонопольний комітет оштрафував "Ново Нордіск А/С" (Данія) та "Ново Нордіск Хелс Кеа АГ" (Швейцарія) на загальну суму 648 тис грн за подання інформації у неповному обсязі у відповідь на шість вимог регулятора.

Основними напрямами роботи глобальної фармацевтичної компанії "Ново Нордіск" є лікування цукрового діабету, проблем гемостазу, терапія гормоном росту, замісна гормональна терапія для жінок.

Штаб-квартира знаходиться у передмісті Копенгагена.

Економічна правда