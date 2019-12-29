Brexit: Дублін підтримав ідею щодо мосту між Шотландією і Ірландією

Прем’єр Ірландії Лео Варадкар заявив, що ідея його британського колеги Бориса Джонсона щодо мосту між Шотландією і Північною Ірландією може бути життєздатною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver.

"Якщо відкинути все зайве, я дійсно думаю, що принаймні повинна бути проведена інженерна оцінка того, наскільки це життєздатна пропозицію", - сказав Варадкар.

За його словами, так званий "міст Бориса" може бути цілком життєздатним

"Я знаю, що люди просто не звертають уваги на ці речі, але раніше вони не звертали уваги і на тунель під Ла-Маншем... і я знаю, що я бачу, коли дивлюся на міст між Данією і Швецією", - зазначив він.

План будівництва моста в Північну Ірландію був вперше висунутий прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном у вересні, який сказав, що це буде коштувати "всього" 18 млрд євро.

Це відбулося на тлі емоційних переговорів щодо Brexit про те, як зберегти відкритим ірландський сухопутний кордон без створення нового митного кордону в Ірландському морі, що може змусити Північну Ірландію відчувати себе відрізаною від решти великої Британії.

Ідею висміяли експерти, які сказали, що глибина води не робить проєкт таким же, як тунель під Ла-Маншем, або як міст Данія-Швеція, і що економічні вигоди від з'єднання Шотландії і Північної Ірландії мостом не є такими ж, як від з'єднання Парижа з Лондоном.

Для будівництва північноірландського мосту буде потрібно 30 опор, кожна з яких буде вище Ейфелевої вежі, і це "приблизно так само неможливо, як будівництво мосту на Місяць", сказав у вересні британській газеті The Times відставний морський інженер Джеймс Дункан.

"Жоднен розсудливий підрядник або відповідальний уряд не візьметься за його будівництво", - додав він.

Остаточна угода Джонсона щодо Brexit передбачає ірландський морський митний кордон, і він продовжує просувати свою схему з мостом.

"Це дуже цікава ідея ... слідкуйте за простором між цими островами", - сказав він депутатам у Палаті громад тиждень тому.