Суд розблокував майже мільярд гривень дотацій аграріям – міністр

Кабінет міністрів до кінця року виплатить аграріям майже 1 млрд гривень дотацій, які раніше були заблоковані судом.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.



Як наголошують в міністерстві, майже 1 млрд гривень буде спрямований на фінансування програм державної підтримки сільського господарства до кінця 2019 року.

"Ці кошти були заблоковані у судовому порядку через позов від ГС "Всеукраїнська аграрна рада" до попереднього Уряду", - додали в прес-службі.

Згідно з повідомленням, 28 грудня відповідно до касаційного позову Міністерства юстиції суд розблокував можливість провести виплати за двома держпрограмами: "Держпідтримка тваринництва, зберігання та переробки сільсппродукції, аквакультури (рибництва)" (830 млн гривень) та "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств" (186 млн гривень).

"Ми підтвердили ділом свою позицію щодо пріоритетності сільського господарства та спільними зусиллями уряду відстояли виплати по програмам підтримки", - прокоментував Милованов.

Таким чином, загалом у 2019 році аграрії отримають майже 4,4 млрд гривень державної підтримки.

Економічна правда