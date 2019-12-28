Справу щодо розкрадання газу на ТЕЦ Дубневичів передали до суду

Прокурори САП скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо заволодіння понад 300 млн кубометрів газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Джерело: Національне антикорупційне бюро

Деталі: Серед обвинувачених у справі: директор ТзОВ "Енергія – Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України); технічний директор ТзоВ "Енергія-Новий Роздол" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України); фінансовий директор двох підприємств — ТзоВ "Енергія-Новий Роздол" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України); фізична особа-організатор схеми, радник директора ТзОВ "Енергія (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України).

Крім того, для отримання обвинувального акта не з’явився один із підозрюваних — директор ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України), тож його було оголошено в розшук, а справу стосовно нього виділено в окреме провадження.

У НАБУ зазначили, що завершили розслідування ще у вересні 2018 року. Після цього понад 15 місяців сторона захисту та представники юридичних осіб, відносно яких здійснюється провадження, ознайомлювалась з матеріалами справи, відтак НАБУ і САП були змушені звернутися до суду з клопотанням про обмеження сторони захисту у термінах ознайомлення до 17 грудня 2019 року.

Суть справи: За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок реалізації описаної корупційної схеми.

Що передувало: Розслідування наведених фактів детективи Бюро розпочали в грудні 2016 року за матеріалами НКРЕКП та ЗМІ.

У січні 2018 року детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру 5 особам: 4 посадовцям компаній-власниці ТЕЦ — ТзоВ "Енергія-Новий Роздол" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ", та фізичній особі-"куратору" схеми, яка є наближеною до народних депутатів.

В межах розслідування за клопотанням детективів НАБУ Солом’янський районний суд м. Києва наклав арешт на цілісні майнові комплекси "Новороздольска ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ".

Відповідно до рішення суду, ці два об’єкти передані в управління АРМА.

Передісторія:

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого в них і членів їх сімей нерухомого майна.

НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.