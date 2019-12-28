Кабмін пропонує створити Нацкомісію з транспорту
Кабінет міністрів схвалив законопроект про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.
Про це повідомляє прес-служба уряду.
"Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов", - зазначає прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Як наголошується, метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту.
Завдання даного органу: формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів; контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання; сприяти розвитку конкуренції на ринку.
Економічна правда
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