Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін пропонує створити Нацкомісію з транспорту

Субота, 28 грудня 2019, 18:10
 

Кабінет міністрів схвалив законопроект про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

"Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов", - зазначає прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Як наголошується, метою діяльності Комісії  буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту.

Завдання даного органу: формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів; контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання; сприяти розвитку конкуренції на ринку.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін транспорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін схвалив підписання мирової угоди з "Газпромом" 28 грудня 2019, 15:18
Дубілет розповів про розробку, яка зробить уряд "трохи прозорішим" 28 грудня 2019, 13:33
Кабмін хоче скасувати частину штрафів щодо користування касовими апаратами 28 грудня 2019, 12:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!