Кабмін пропонує створити Нацкомісію з транспорту

Кабінет міністрів схвалив законопроект про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.



Про це повідомляє прес-служба уряду.



"Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов", - зазначає прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Як наголошується, метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту.

Завдання даного органу: формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів; контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання; сприяти розвитку конкуренції на ринку.

Економічна правда