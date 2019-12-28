В УЗ повідомили, скільки пасажирів зустрічатимуть Новий рік у поїздах

Новорічну ніч у поїздах проведуть близько 17 тисяч пасажирів, загалом у святкову добу курсуватиме 126 пасажирських поїздів.



Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Як наголошується, на поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, "Укрзалізниця" запропонувала 66,846 тисяч місць у поїздах далекого сполучення.

"З них 16,678 тисяч місць уже викуплено пасажирами, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж минулого року.

Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами.

Економічна правда