У Києві відкрили рух Шулявським мостом
У Києві відкрили рух Шулявським мостом, реконструкція якого тривала з початку 2017 року.
Джерело: Мер Києва Віталій Кличко у Facebook, Укрінформ
Дослівно: "Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом", - заявив Кличко.
Деталі: Мер Києва у костюмі Діда Мороза проїхав на квадроциклі по Шулявському мосту, чим дав старт руху.
Після цього мостом відновився рух транспорту.
У коментарі журналістам Кличко заявив, що міст є "сучасним, який буде багато років експлуатуватись і зменшить транспортне навантаження" у Києві.
Дослівно: "Дуже добре, що ми встигли відкрити рух транспорту, як і обіцяли, до кінця року. ... Наступний крок — ми також плануємо до кінця наступного року запустити автосполучення між лівим і правим берегами на Подільсько-Воскресенському мосту. Це також буде подарунком у наступному році для киян", - заявив Кличко.
Нагадаємо,
22 грудня будівельники почали асфальтувати Шулявський шляхопровід.
27 грудня Шулявський шляхопровід за допомогою вантажівок випробували на міцність.
Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.
До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
За повідомленням КМДА, відкрити рух автотранспорту новим Шулявським мостом у Києві планується у грудні.
За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
Українська правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua