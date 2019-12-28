У Києві відкрили рух Шулявським мостом, реконструкція якого тривала з початку 2017 року.

Джерело: Мер Києва Віталій Кличко у Facebook, Укрінформ

Дослівно: "Це відбувається зараз: відкриваємо проїзд Шулявським шляхопроводом", - заявив Кличко.

Деталі: Мер Києва у костюмі Діда Мороза проїхав на квадроциклі по Шулявському мосту, чим дав старт руху.

Після цього мостом відновився рух транспорту.

У коментарі журналістам Кличко заявив, що міст є "сучасним, який буде багато років експлуатуватись і зменшить транспортне навантаження" у Києві.

Дослівно: "Дуже добре, що ми встигли відкрити рух транспорту, як і обіцяли, до кінця року. ... Наступний крок — ми також плануємо до кінця наступного року запустити автосполучення між лівим і правим берегами на Подільсько-Воскресенському мосту. Це також буде подарунком у наступному році для киян", - заявив Кличко.