Зеленський підписав закон про відповідність роботи НКРЕ вимогам Конституції

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів в сферах енергетики і комунальних послуг.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті парламенту.

"Повернуто з підписом президента", - зазначено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з інформацією, документу визначено №394-IX. Текст документа на сайті відсутній, також він не опублікований в офіційному виданні Ради.

Як повідомлялося, в червні 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційними ряд положень закону про НКРЕКП.

Суд дозволив виправити закон про комісію до 2020 року. Невиконання рішення КС не дозволило би комісії ухвалювати необхідні рішення з 1 січня 2020 року, пише "Інтерфакс-Україна".

19 грудня Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроект №2490-1, спрямований на приведення діяльності Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у відповідність з рішенням Конституційного суду від 13 червня 2019 року.

Автори законопроекту - Андрій Герус, Андрій Жупанин і Олег Семінський (всі - фракція "Слуга народу").

Відповідно до закону, НКРЕ є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і створюється Кабінетом міністрів. В даний час регулятор є незалежним органом.

Комісія є колегіальним органом, який здійснює держрегулювання, моніторинг і контроль діяльності суб'єктів господарювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

З урахуванням запуску з липня 2019 року нового оптового ринку електроенергії закон передбачає додавання до вже існуючих повноважень комісії повноважень з регулювання діяльності з організації купівлі-продажу е/е на ринку "на добу наперед" і на внутрішньодобового ринку, забезпечення покупки е/е за "зеленим" тарифом і торговельної діяльності.

Закон передбачає, що члени та керівник комісії призначаються розпорядженнями уряду (на відміну від попереднього закону, згідно з яким глава і члени комісії призначаються указами президента) за підсумками конкурсного відбору. Конкурсна комісія створюється при Кабміні в складі п'яти осіб.

До комісії входять три особи за поданням профільного парламентського комітету, по одному - за поданням міністерств, що відповідають за енергетику, регіональний розвиток та ЖКГ.

Серед іншого, закон передбачає скорочення для кандидатів (як на посаду голови, так і на посаду членів комісії) необхідного досвіду роботи в сферах енергетики і комунальних послуг з п'яти до трьох років.

Призначення членів та голови регулятора за підсумками конкурсу (виходячи зі списку представлених комісією кандидатур) здійснює Кабмін в строк не пізніше п'яти днів з моменту відповідного подання конкурсної комісії.

Члени регулятора призначаються строком на шість років. У разі дострокового звільнення члена комісії нове призначення за підсумками конкурсу здійснює Кабмін терміном не менше ніж на два роки.

У разі неправомірності (відсутність кворуму) регулятора Кабмін має право призначати необхідну кількість членів НКРЕ до моменту їх обрання за підсумками конкурсу, але на строк не більше трьох місяців.

Засідання конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань із забезпеченням відео- та аудіофіксації на урядовому сайті, але, на відміну від чинного закону, без трансляції в режимі реального часу. Термін повноважень конкурсної комісії становить три роки і може бути достроково припинений урядом.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.