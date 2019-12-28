Уряд віддав на приватизацію ще 37 держпідприємств

Кабінет міністрів 27 грудня передав 37 об’єктів державної власності в управління Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Джерело: Facebook-сторінка міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова

Дослівно Милованов: "Уряд прийняв постанову, відповідно до якої 37 об’єктів державної власності перейшли в управління ФДМУ для подальшої приватизації.

Неповний перелік цих підприємств:

Саратський виноробний завод;

Горілчаний цех Бучацького мальтозного заводу;

Маріупольський лікеро-горілчаний завод;

Артемівський завод шампанських вин;

Київський завод шампанських вин;

Львівський державний лікеро-горілчаний завод;

Одеський коньячний завод.

Також передали на приватизацію Львівський іподром".

Деталі: Міністр пояснив, що 27 грудня передавали, зокрема спиртові заводи на виконання нового закону про демонополізацію та приватизацію в спиртовій галузі.

Він повідомив, що за 2019 рік півтисячі підприємств офіційно передали до фонду, що дозволяє розпочати процес їхньої приватизації. Стан та перспективи ще кількох десятків об’єктів наразі оцінюють фахівці.

Попередньо кожне міністерство провело аналіз наявного майна та погодило частину непрофільних або збиткових активів на приватизацію. У наступному році стартують відкриті торги через аукціони "Прозоро.Продажі".

Милованов додав, що ще приблизно 200 підприємств буде передано на приватизацію.

За його словами, загальна балансова вартість цих активів складає понад 12 млрд гривень.

Нагадаємо:

26 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про оренду державного та комунального майна", який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня.

Згідно з законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі.

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