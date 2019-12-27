Україна і Молдова підписали угоду про поставки газу

"Оператор ГТС України" та ТОВ "Молдоватрансгаз" і АТ "Молдовагаз" підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС.

"Цей крок дозволяє транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною і Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьїв, Лиманське.

Таким чином, це повністю завершить розблокування транбалканського газового коридору та дозволи споживачів Молдови з 1 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Також сторони підписали договори на транспортування газу територіями України і Молдови для прикордонних споживачів обох країн.

Нагадаємо:

Раніше "Оператор ГТС України" вже підписав міжоператорські угоди з Угорщиною, Румунією та Польщею. Наразі продовжуються перемовини зі словацьким оператором EUSTREAM та російським Газпромом.

Раніше співпрацю українського оператора ГТС з суміжними операторами блокував довгостроковий контракт між НАК "Нафтогаз України" і Газпромом, який завершується 31 грудня 2019 року.

Економічна правда