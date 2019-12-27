Укрпошта опублікувала свій графік роботи на новорічні свята

Компанія Укрпошта опублікувала графік своєї роботи на новорічні свята, які в Україні визначені вихідними днями.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що усі відділення працюватимуть на свята, крім 1 та 7 січня 2020 року: у ці дні будуть відкриті окремі представництва.

1 січня працюватимуть 11 поштових відділень та 3 дільниці кур’єрських доставлень, зокрема, у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Харкові.

7 січня працюватимуть 16 відділень та 4 дільниці.

У Києві працюватимуть 3 відділення "Укрпошти": на вул. Хрещатик, 22 та вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 (10:00-18:00) і на пл. Вокзальна, 1 (00:00-24:00 з перервою 23:30-00:15).

Економічна правда