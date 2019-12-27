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Скільки платять робочим спецалістам в Україні – дослідження

П'ятниця, 27 грудня 2019, 18:09
 

Серед найбільш популярних за кількістю вакансій робітничих фахівців найбільше платять водіям та монтажникам - у середньому 15 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти OLX Робота.

Зазначається, що зарплати офіціантів - на 2 тисячі гривень вище, ніж у середньому по барно-ресторанній сфері.

"Вакансія продавця стала найбільш популярною серед робітничих професій у 2019 році. Роботодавці розмістили понад 25 630 оголошень про пошук співробітників. Зарплату їм пропонують приблизно 8 тисяч грн в місяць, це на 300 грн більше, ніж середній заробіток у сфері торгівлі", - йдеться у повідомленні.

На другому місці за кількістю вакансій опинилась професія водія, цих фахівців шукали 18 390 разів. Зарплати їм обіцяли майже в 2 рази більше, ніж у продавців - 15 тис грн. Середні доходи в сфері транспорту та логістики нижче - 11 300 грн на місяць.

 

"Першу трійку закінчують кухарі - для їх пошуку за 2019 рік на OLX Робота розмістили понад 8 300 вакансій. Їхні зарплати одні з найвищих в рейтингу - 10 000 грн. На 1 000 грн менше пропонують вантажникам - в середньому 9 000 грн в місяць. Вони також серед найпотрібніших працівників - роботодавці опублікували 4 610 вакансій, щоб їх знайти", - свідчать результати дослідження.

Топ-10 найбільш популярних за кількістю оголошень робочих вакансій в Україні

Найбільш популярні вакансії

Кількість вакансій

Медіанна зарплата в місяць

1

продавець

25 630

8 000 грн

2

водій

18 390

15 000 грн

3

кухар

8 310

10 000 грн

4

вантажник

4 610

9 000 грн

5

прибиральниця

4 100

5 000 грн

6

офіціант

3 870

9 500 грн

7

охоронець

3 620

7 250 грн

8

бариста

3 620

8 250 грн

9

монтажник

2 360

15 000 грн

10

кур’єр

2 340

10 500 грн

Економічна правда

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