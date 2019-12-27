Скільки платять робочим спецалістам в Україні – дослідження
Серед найбільш популярних за кількістю вакансій робітничих фахівців найбільше платять водіям та монтажникам - у середньому 15 тисяч гривень на місяць.
Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти OLX Робота.
Зазначається, що зарплати офіціантів - на 2 тисячі гривень вище, ніж у середньому по барно-ресторанній сфері.
"Вакансія продавця стала найбільш популярною серед робітничих професій у 2019 році. Роботодавці розмістили понад 25 630 оголошень про пошук співробітників. Зарплату їм пропонують приблизно 8 тисяч грн в місяць, це на 300 грн більше, ніж середній заробіток у сфері торгівлі", - йдеться у повідомленні.
На другому місці за кількістю вакансій опинилась професія водія, цих фахівців шукали 18 390 разів. Зарплати їм обіцяли майже в 2 рази більше, ніж у продавців - 15 тис грн. Середні доходи в сфері транспорту та логістики нижче - 11 300 грн на місяць.
"Першу трійку закінчують кухарі - для їх пошуку за 2019 рік на OLX Робота розмістили понад 8 300 вакансій. Їхні зарплати одні з найвищих в рейтингу - 10 000 грн. На 1 000 грн менше пропонують вантажникам - в середньому 9 000 грн в місяць. Вони також серед найпотрібніших працівників - роботодавці опублікували 4 610 вакансій, щоб їх знайти", - свідчать результати дослідження.
Топ-10 найбільш популярних за кількістю оголошень робочих вакансій в Україні
|
№
|
Найбільш популярні вакансії
|
Кількість вакансій
|
Медіанна зарплата в місяць
|
1
|
продавець
|
25 630
|
8 000 грн
|
2
|
водій
|
18 390
|
15 000 грн
|
3
|
кухар
|
8 310
|
10 000 грн
|
4
|
вантажник
|
4 610
|
9 000 грн
|
5
|
прибиральниця
|
4 100
|
5 000 грн
|
6
|
офіціант
|
3 870
|
9 500 грн
|
7
|
охоронець
|
3 620
|
7 250 грн
|
8
|
бариста
|
3 620
|
8 250 грн
|
9
|
монтажник
|
2 360
|
15 000 грн
|
10
|
кур’єр
|
2 340
|
10 500 грн
Економічна правда
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