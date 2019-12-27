Скільки платять робочим спецалістам в Україні – дослідження

Серед найбільш популярних за кількістю вакансій робітничих фахівців найбільше платять водіям та монтажникам - у середньому 15 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти OLX Робота.

Зазначається, що зарплати офіціантів - на 2 тисячі гривень вище, ніж у середньому по барно-ресторанній сфері.

"Вакансія продавця стала найбільш популярною серед робітничих професій у 2019 році. Роботодавці розмістили понад 25 630 оголошень про пошук співробітників. Зарплату їм пропонують приблизно 8 тисяч грн в місяць, це на 300 грн більше, ніж середній заробіток у сфері торгівлі", - йдеться у повідомленні.

На другому місці за кількістю вакансій опинилась професія водія, цих фахівців шукали 18 390 разів. Зарплати їм обіцяли майже в 2 рази більше, ніж у продавців - 15 тис грн. Середні доходи в сфері транспорту та логістики нижче - 11 300 грн на місяць.

"Першу трійку закінчують кухарі - для їх пошуку за 2019 рік на OLX Робота розмістили понад 8 300 вакансій. Їхні зарплати одні з найвищих в рейтингу - 10 000 грн. На 1 000 грн менше пропонують вантажникам - в середньому 9 000 грн в місяць. Вони також серед найпотрібніших працівників - роботодавці опублікували 4 610 вакансій, щоб їх знайти", - свідчать результати дослідження.

Топ-10 найбільш популярних за кількістю оголошень робочих вакансій в Україні

№ Найбільш популярні вакансії Кількість вакансій Медіанна зарплата в місяць 1 продавець 25 630 8 000 грн 2 водій 18 390 15 000 грн 3 кухар 8 310 10 000 грн 4 вантажник 4 610 9 000 грн 5 прибиральниця 4 100 5 000 грн 6 офіціант 3 870 9 500 грн 7 охоронець 3 620 7 250 грн 8 бариста 3 620 8 250 грн 9 монтажник 2 360 15 000 грн 10 кур’єр 2 340 10 500 грн

Економічна правда