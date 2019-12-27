Прем'єр: Загальна вартість держактивів переданих на приватизацію – 12 мільярдів

Уряд передав іще низку державних підприємств до Фонду державного майна для приватизації, загальна кількість переданих об'єктів вже складає 530.

Про це повідомляє урядовий портал.

"За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності. Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам", - зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд гривень.

У наступному році розпочнуться прозорі аукціони через Прозорро.Продажі.

Нагадуємо:

26 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про оренду державного та комунального майна", який Верховна Рада ухвалила 3 жовтня.

Згідно з законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі.

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Економічна правда





