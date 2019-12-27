МІУ ти Мінцифри показали транспортний портал е-послуг. Які функції доступні
В Україні створили транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua, який об’єднує електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі в одну систему.
Портал показали на спільному брифінгу міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, передає прес-служба МІУ.
На транспортному порталі можна замовити не тільки державні адміністративні послуги у галузі транспорту, а й отримати загальні тематичні сервіси.
"Мультимодальність транспорту та цифрові транспортні коридори – є пріорітетами для міністерства інфраструктури. Для цього ми створюємо електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі. Цифрові рішення потрібні для розвитку Шовкового шляху та інших транспортних коридорів", - відзначив Криклій.
Які функції будуть у транспортному порталі електронних послуг.
- Бронювання дозволів на міжнародні перевезення
Що пропонується:
- Інтегрована система ідентифікації id.gov.ua
- Онлайн подача і сплата заявки
- Швидка перевірка документів
- Бронювання певного бланку дозволу для певного перевізника
За словами відомства процедура займає до 3 хвилин.
- Пост-контроль
Обмін даними з митницією надає можливості реального відстежування зловмисників, які намагаються підробити дозволи або порушають порядок їх використовування.
Кожен зареєстрований дозвіл може бути простежено з моменту його бронювання або друку до перетину кордону та повернення на пункт видачі дозволу.
- Дозволи на негабаритні перевезення
Що пропонується:
- Інтегрована система ідентифікації id.gov.ua
- Онлайн подача і сплата заявки
- Значне пришвидшення процедури
- Е-протокол
Для обліку та оперативного опрацювання протоколів актів, що виписуються інспекторами Укртрансбезпеки було введено новий формат – е-протокол.
Надає можливість інспекторам напряму з дороги оперативно передавати до департаменту контролю Укртрансбзпеки інформацію щодо порушників з метою подальшого опрацювання інцидентів.
- Відеоспостереження
Для здійснення громадського контролю та підвищення прозорості процесу видачі дозволів організована трансляція з Пунктів видачі дозволів у містах: Ковель, Голоби, Львів, Вінниця, Хмельницький, Бориспіль, Коростень. У найближчий час планується додавання ще 7 пунктів та інших важливих об’єктів.
- е-ТТН
Електронний документ для засвідчення права на здійснення вантажних перевезень. Наразі впроваджено пілотний проект, побудована центральна база даних е-ТТН, до неї вносяться данні від комерційних систем документообігу які обслуговують вантажоперевізників.
"Очікуйте на порталі найближчим часом розширення сервісів для автотранспорту (дозвіл на перевантаження), сервіси для моряків і можливість реєстрації повітряних суден", – підкреслив Владислав Криклій.
Відзначається, що портал наповнюватиметься сервісами, а також у планах впровадження платіжних сервісів, підключення до системи електронної взаємодії Трембіта, впровадження Security Operation Center на базі центру кібербезпеки ДП ГЦЦК.
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