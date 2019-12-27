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МІУ ти Мінцифри показали транспортний портал е-послуг. Які функції доступні

П'ятниця, 27 грудня 2019, 12:11
 

В Україні створили транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua, який об’єднує електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі в одну систему.

Портал показали на спільному брифінгу міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, передає прес-служба МІУ.

На транспортному порталі можна замовити не тільки державні адміністративні послуги у галузі транспорту, а й отримати загальні тематичні сервіси.

"Мультимодальність транспорту та цифрові транспортні коридори – є пріорітетами для міністерства інфраструктури. Для цього ми створюємо електронні сервіси у всіх сферах транспортної галузі. Цифрові рішення потрібні для розвитку Шовкового шляху та інших транспортних коридорів", - відзначив Криклій.

Які функції будуть у транспортному порталі електронних послуг.

  1. Бронювання дозволів  на міжнародні перевезення

Що пропонується:

-     Інтегрована система ідентифікації id.gov.ua

-     Онлайн подача і сплата заявки

-     Швидка перевірка документів

-     Бронювання певного бланку дозволу для певного перевізника

За словами відомства процедура займає до 3 хвилин.

  1. Пост-контроль

Обмін даними з митницією надає можливості реального відстежування зловмисників, які намагаються підробити дозволи або порушають порядок їх використовування.

Кожен зареєстрований дозвіл може бути простежено з моменту його бронювання або друку до перетину кордону та повернення на пункт видачі дозволу.

  1. Дозволи на негабаритні перевезення

Що пропонується:

-     Інтегрована система ідентифікації id.gov.ua

-     Онлайн подача і сплата заявки

-     Значне пришвидшення процедури

  1. Е-протокол

Для обліку та оперативного опрацювання протоколів актів, що виписуються інспекторами Укртрансбезпеки було введено новий формат – е-протокол.

Надає можливість інспекторам напряму з дороги оперативно передавати до департаменту контролю Укртрансбзпеки інформацію щодо порушників з метою подальшого опрацювання інцидентів.

  1. Відеоспостереження

Для здійснення громадського контролю та підвищення прозорості процесу видачі дозволів організована трансляція з Пунктів видачі дозволів у містах: Ковель,  Голоби, Львів, Вінниця, Хмельницький, Бориспіль, Коростень. У найближчий час планується додавання ще 7 пунктів та інших важливих об’єктів.

  1. е-ТТН 

Електронний документ для засвідчення права на здійснення вантажних перевезень. Наразі впроваджено пілотний проект,  побудована центральна база даних е-ТТН, до неї вносяться данні від комерційних систем документообігу які обслуговують вантажоперевізників.

"Очікуйте на порталі найближчим часом розширення сервісів для автотранспорту (дозвіл на перевантаження), сервіси для моряків і можливість реєстрації повітряних суден", – підкреслив Владислав Криклій.

Відзначається, що портал наповнюватиметься сервісами, а також у планах впровадження платіжних сервісів, підключення до системи електронної взаємодії Трембіта, впровадження  Security Operation Center на базі центру кібербезпеки ДП ГЦЦК.




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