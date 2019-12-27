На Даринку відкрився дизайнерський "Сільпо"

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21 грудня в маркет-моллі "Даринок" відбулося офіційне відкриття нового дизайнерського супермаркету "Сільпо" загальною площею 3000 кв. м. Авторський концептуальний дизайн магазину виконаний у стилі Великого Шовкового шляху.

За задумом концепції, у супермаркеті гості здійснять подорож найекзотичнішим відрізком Великого Шовкового шляху – від Дуньхуа (Китай) до Самарканда (Узбекистан). Вони зможуть ніби пройти через пустелю, милуючись її безкрайніми піщаними просторами й оазами.

"Ми вибрали тему Великого Шовкового шляху, щоб показати гостям чарівний східний ринок із верблюдами, про який вони читали в дитинстві в казках. На стінах ми зобразили сценки з ринкового життя, які підкреслюють цю історію та створюють особливу атмосферу. У нас, на ринку, продають не тільки звичайні речі, такі як шовк, коштовності, їжу, різні предмети, а й навіть міфічних тварин та чарівні речі", – пояснює маркетинг-директор "Сільпо" Катерина Огуряєва.

Основний інтер'єр торгового залу площею 1650,6 кв. м виконано в пустельних кольорах, а на цьому тлі вирізняються яскраві плями-островки – великі тканинні барвисті шатра із відділами "Сільпо": гастрономією та "Лавкою Традицій" із продукцією маленьких господарств, рибою і морепродуктами, власною кондитерською.

"Співпраця з таким серйозним гравцем українського ринку роздрібної торгівлі – це перш за все турбота про потреби відвідувачів Даринку. Адже новий магазин приваблює не тільки оригінальним зовнішнім виглядом, але й широким товарним асортиментом", – розповідає Єгор Верлооченко, генеральний директор маркет-моллу "Даринок".

Крім того, на 2020 рік заплановано низку інших реновацій на Даринку. У середині маркет-моллу буде кардинально змінена зона фуд-корту, а також планується відкриття магазинів всесвітньо відомих міжнародних брендів та створення масштабної зони розваг для дітей.

Довідка:

Маркет-молл "Даринок" – унікальний торговий об'єкт, який представляє собою симбіоз сучасного торгового центру і традиційного ринку. Кількість орендарів – 3,5 тис. суб’єктів.

На площі в 68 000 кв. м розташовані зали одягу, аксесуарів та взуття, весільна галерея, 2 поверхи меблів та дитячих товарів, найбільший в Києві сектор виробів зі шкіри та хутра.

"Сільпо" – одна з найбільших в Україні мереж супермаркетів в Україні.

Більше п’яти років тому ритейлер почав розробляти концептуальний дизайн для окремих супермаркетів, а в 2018 році поширив експеримент на всю мережу.

Тепер кожен новий "Сільпо" має тематичне оформлення. Крім того, діє програма оновлення дизайну й концепції тих магазинів, що вже працюють.

У мережі є супермаркети, зокрема, в таких стилях: Всесвіт Мавки, Ван Гог, музичний, спортивний, стародавня друкарня, яхт-клуб або морський порт, азіатська та японська культура, Дикий Захід, є магазин із написами клінгонською мовою (вигаданою мовою серіалу "Зоряний шлях") та рок-зірками тощо.

Станом на 21.12.2019 торговельна мережа нараховує 255 супермаркетів, зокрема, й чотири делікатес-маркети Le Silpo.