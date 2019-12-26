Украерорух втратив 19 мільярдів унаслідок окупації Криму та частини Донбасу

Державне підприємство обслуговування повітряного руху внаслідок тимчасової окупації Криму та частини Донбасу отримало значні фінансові і операційні втрати, які оцінюються в 19 мільярдів гривень.

Про це розповів в інтерв'ю НВ Бізнес в. о. директора Украероруху Андрій Ярмак.

"Якщо в 2013 році загальний обсяг склав 530 тис. польотів, то в 2018 році — лише близько 300 тисяч. Це мінус 44%. А транзитні польоти зменшилися майже в 3 рази. Наші спільні недоотримані доходи за весь період з 2014 року оцінюються приблизно 19 млрд грн", - сказав Ярмак.

Він пояснив, що у 2013 році найбільша частина польотів була транзитною — 65%, і переважно це були польоти в Сімферопольському FIR-e (район польотної інформації) з Європи в країни Південно-Східної Азії.

"Після того, як сталася тимчасова окупація Криму, в березні 2014 року Державіаслужба прийняла рішення закрити повітряний простір над півостровом. Тому транзитні потоки пішли на південь, до берегів Туреччини", — розповів Ярмак.

Він додав, що наразі транзитні потоки становлять понад 40% від загальної кількості обслугованих підприємством рейсів авіакомпаній. Це переважно транзит із півдня на північ і навпаки.

За його словами, в Украерорусі працюють над збільшенням транзиту, зокрема, розробили процедури використання повітряного простору в районі Чорного моря і відкрили 4 траси над Чорним морем, які активно використовуються.

Ярмак зауважив, що по цих трасах проходить близько 70 рейсів на добу, і ними користуються МАУ, Georgian Airways, Air Arabia, Windrose, SkyUp Airlines, Air Moldova, Travel Service Airlines (Чехія) та інші авіакомпанії.

На його думку, глобальне відновлення транзитного потенціалу України — це радше політичне питання.