У січні відкриється нова українська стрімінгова платформа

В січні 2020 року в Україні почне роботу стрімінгова платформа для легального перегляду нового українського кіно Takflix.com.

Про це повідомляє ІТС.

Зараз проєкт існує у тестовому режимі та вже скоро планується запуск повноформатного онлайн-кінотеатру.

Своєю основною метою автори проекту називають бажання, щоб українські фільми були легально доступні онлайн у будь-якій точці планети у будь-який час.

У найближчі півроку платформа працюватиме в тестовому режимі і випускатиме один фільм на місяць. Відбором фільмів буде займатися команда власних програмерів.

На етапі пілоту це буде невелика колекція українського авторського та незалежного кіно, далі планується розширення в інших напрямках.

Першим фільмом на "Такфліксі" стане антиутопія у стилі мок’юментарі "2020: Безлюдна країна" Корнія Грицюка. Фільм розповідає про Україну у 2020 році, звідки, після впровадження безвізу, виїхали всі мешканці.