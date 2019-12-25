Шулявський міст відкриють наприкінці тижня — Кличко

Рух через Шулявський шляхопровід планують відкрити наприкінці цього тижня, будівельники працюють в цілодобовому режимі без вихідних.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі. Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку.

Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі", - зазначив у дописі до відео Кличко.

За його словами, гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років.

Після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.

"Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом", - підкреслив Кличко.



Економічна правда