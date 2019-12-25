Всі розділи
Укр / Рус

Епіцентр отримав кредит на 70 мільйонів доларів на агророзвиток

Середа, 25 грудня 2019, 13:01
 

Група компаній "Епіцентр К" підписала кредитну угоду в розмірі 70 мільйонів доларів з Чорноморським банком торгівлі та розвитку BSTDB.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

7-річна позика підтримає бізнес-програму Епіцентру в галузі сільського господарства на 2019-2021 роки, зокрема фінансування буде спрямоване на придбання сільськогосподарських активів, та на будівництво нових і модернізацію діючих зернових елеваторів.

Хасан Демірхан, віцепрезидент BSTDB Banking говорить: "Ця угода підкреслює стратегічний пріоритет, який ми надаємо підтримці сільськогосподарського виробництва та регіональної торгівлі України, яка виграє від зростаючого експортного потенціалу країни".

У Епіцентрі переконані, що фінансування BSTDB сприятиме розвитку аграрної інфраструктури в Україні, створенню робочих місць та збільшенню експортних доходів, відповідно зміцненню платіжного балансу країни.

"Кредит дозволить групі компаній ще більше посилити свої позиції у сільськогосподарському бізнесі, створити нові можливості для працевлаштування в сільській місцевості та покращити соціальний добробут громад", - говорить генеральний директор ТОВ "Епіцентр К" Петро Михайлишин.

Читайте такожГендиректор "Епіцентр К". Навіщо Герегам аграрний бізнес

До групи компані "Епіцентр" входять мережі торговельних центрів "Епіцентр" та "Нова лінія", мережа мультибрендових спортивних магазинів INTERSPORT, онлайн-магазин Epicenter.ua. "Епіцентр" також є провідним сільгоспвиробником в Україні, із земельним банком 120 тис. га. До його складу входить 20 тваринницьких ферм та 8 елеваторів загальною потужністю близько 800 тис. тонн.

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSTDB) - це міжнародна фінансова установа, заснована Албанією, Вірменією, Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Грецією, Молдовою, Румунією, Росією, Туреччиною та Україною.

Штаб-квартира BSTDB знаходиться в Салоніках, Греція. BSTDB підтримує економічний розвиток та регіональне співробітництво, надаючи позики, кредитні лінії, власний капітал та гарантії для проєктів фінансування розвитку в державному та приватному секторах своїх країн-учасників.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

агросектор банк кредит

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Останній міф земельної реформи 20 грудня 2019, 14:57
Руйнування земельних міфів, або Манна небесна скасовується 16 грудня 2019, 14:50
Топ-10 галузей в яких найбільше заробляють "оптовики" 11 грудня 2019, 11:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!