Епіцентр отримав кредит на 70 мільйонів доларів на агророзвиток

Група компаній "Епіцентр К" підписала кредитну угоду в розмірі 70 мільйонів доларів з Чорноморським банком торгівлі та розвитку BSTDB.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

7-річна позика підтримає бізнес-програму Епіцентру в галузі сільського господарства на 2019-2021 роки, зокрема фінансування буде спрямоване на придбання сільськогосподарських активів, та на будівництво нових і модернізацію діючих зернових елеваторів.

Хасан Демірхан, віцепрезидент BSTDB Banking говорить: "Ця угода підкреслює стратегічний пріоритет, який ми надаємо підтримці сільськогосподарського виробництва та регіональної торгівлі України, яка виграє від зростаючого експортного потенціалу країни".

У Епіцентрі переконані, що фінансування BSTDB сприятиме розвитку аграрної інфраструктури в Україні, створенню робочих місць та збільшенню експортних доходів, відповідно зміцненню платіжного балансу країни.

"Кредит дозволить групі компаній ще більше посилити свої позиції у сільськогосподарському бізнесі, створити нові можливості для працевлаштування в сільській місцевості та покращити соціальний добробут громад", - говорить генеральний директор ТОВ "Епіцентр К" Петро Михайлишин.

Читайте також: Гендиректор "Епіцентр К". Навіщо Герегам аграрний бізнес

До групи компані "Епіцентр" входять мережі торговельних центрів "Епіцентр" та "Нова лінія", мережа мультибрендових спортивних магазинів INTERSPORT, онлайн-магазин Epicenter.ua. "Епіцентр" також є провідним сільгоспвиробником в Україні, із земельним банком 120 тис. га. До його складу входить 20 тваринницьких ферм та 8 елеваторів загальною потужністю близько 800 тис. тонн.

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSTDB) - це міжнародна фінансова установа, заснована Албанією, Вірменією, Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Грецією, Молдовою, Румунією, Росією, Туреччиною та Україною.

Штаб-квартира BSTDB знаходиться в Салоніках, Греція. BSTDB підтримує економічний розвиток та регіональне співробітництво, надаючи позики, кредитні лінії, власний капітал та гарантії для проєктів фінансування розвитку в державному та приватному секторах своїх країн-учасників.