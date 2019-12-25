Snapchat придбав український стартап за 166 мільйонів доларів — ЗМІ

Компанія-розробник Snapchat - Snap Inc придбала український стартап AI Factory з офісами в Україні, за суму 166 мільйонів доларів.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Подробиці про угоду невідомі. За даними джерела, компанія Snap Inc вже володіла часткою в стартапі, і ця угода була спрямована на викуп часток інших інвесторів.

Загальна оцінка компанії при угоді склала близько 200 млн дол. Операція вже закрита.

Засновник компанії Віктор Шабуров відмовився від коментарів

Стартап AI Factory заснований підприємцем Віктором Шабурова. Його попередній стартап Looksery теж був куплений Snap Inc в 2015 році за 150 млн дол.

Компанія заснована в 2018 році і працювала в стелс-режимі. У неї три офіса: в Сан-Франциско, в Києві та Запоріжжі. У штаті компанії працює 70 людей. Після операції частина співробітників переїде в офіс Snap.

Компанія займалася розробкою функції, яка в результаті операції була інтегрована в додаток Snapchat.

Про функції стало відомо на початку грудня цього року, вона називається Cameos. Ця функція дозволяє редагувати фото користувача, перетворюючи його в відео.

Якщо коротко, це технологія, яка дозволяє користувачеві вставити своє обличчя в гифки з іншими людьми або навіть тваринами.

На початку грудня деякі французькі користувачі отримали доступ до тестової версії цієї функції.

18 грудня функція офіційно запустилася на iOS і Android. Вона працює в чатах між користувачами.

Для того, щоб отримати відео з собою і поділитися ним з одним, потрібно зробити селфі, потім вибрати одну з шаблонних гифок, і сервіс вставить анімоване фото особи користувача в обрану гифку.

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