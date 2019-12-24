Скільки коштують ялинки з державних лісництв
Ялинку, яку вирощують у державному лісовому господарстві можна купити від 90 гривень за метр.
Про це йдеться у репортажі ЕП з Сухоліського лісництва.
У 2019 році лісгоспи планують реалізувати на новорічних ярмарках близько 500 тис дерев.
Щоб задовольнити передсвятковий попит і мінімізувати шкоду від незаконних вирубок, держлісгоспи вирощують ялинки на спеціальних плантаціях.
Метрову ялинку тут можна купити за 90 грн, висотою 2-2,5 м — за 210 грн, 4-5 м — за 936 грн.
"Ми на ялинках майже не заробляємо, їх реалізують за ціною собівартості. Наше завдання — забезпечити новорічними красунями населення, щоб люди не крали ялинки з лісу", — пояснює інженер з лісових культур Сухоліського лісництва Андрій Поясник.
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Економічна правда
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