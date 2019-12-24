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Половина населення України володіє цифровими навичками "нижче середнього"

Вівторок, 24 грудня 2019, 17:13
 

Вперше стали відомі рівні володіння цифровими навичками населення України, в залежності від віку, рівня освіти, місця проживання та інших параметрів.

Дослідження проводило Мінцифри, передає ITC.

Під "цифровими навичками" мається на увазі чотири параметри: інформаційні, комунікаційні, пошук вирішення проблеми і програмного забезпечення.

Взагалі не володіють цифровими навичками 15,1% українців, а низький рівень цифрових навичок мають 37,9% громадян країни, що в сумі дає 53%.

 

Третина (34%) українців у віці 18-70 років за останній рік ставали об'єктом хоча б одного з видів шахрайства в Інтернеті, а серед молоді у віці 10-17 років - 55,5% громадян ставали жертвами онлайн-шахрайства.

Найбільш незахищеними сегментами в інтeрнете є молодь до 16 років і люди старше 60 років.

На тимчасово непідконтрольних територіях рівень цифрових навичок "нижче середнього" становить 58,1%.

 

Також в Мінцифрі досліджували інклюзивні групи, наприклад, серед людей з порушенням слуху 32,4% мають рівень цифрових навичок "вище середнього".

Крім цього було проведено опитування про зацікавленість в навчанні цифровими навичками. Так, найбільше в подібних знаннях зацікавлені дві групи - люди з порушенням слуху (65%) і молодь у віці 10-17 років (67,5%). Всього ж 47% українців в тій чи іншій мірі хочуть поліпшити свої цифрові навички.

 

Під час збору даних вибіркова сукупність населення у віці 18-70 років становила 1800 людей

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