Топ-10 профсфер за кількістю вакансій у 2019 році – дослідження

У 2019 році на 15% зросла кількість вакансій у таких профсферах, як IT та телеком, на 9% - у маркетингу, на 5% - у бухгалтерії.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти hh.ua | grc.

"Аналіз процесів на українському ринку праці і світових тенденцій показує, що найближчим часом найбільша кількість вакансій буде з'являтися для фахівців з продажу та менеджерів по роботі з клієнтами, розробників програмного забезпечення та інших IT-спеціалістів, маркетологів і PR-менеджерів. Ці співробітники потрібні практично в будь-якій компанії і будь-якій галузі.

Водночас варто виокремити найдефіцитніших фахівців – це представники робітничих професій, інсталятори, сервісні інженери, автослюсарі. Претендентів на такі вакансії дуже мало – часто на одну вакансію припадає менше одного резюме", - йдеться у повідомленні.

Щодо розміру зарплат, то характерною для 2019 року є нерівномірність розвитку профсфер.

Зокрема, станом на кінець 2019 року в деяких профсферах зарплати зросли за рік на 20-30% (наприклад, IT, адміністративний персонал, транспорт і логістика), а в деяких – залишилися на рівні січня 2019 року (юриспруденція HoReCa), або показали незначну (в межах 3%) або негативну динаміку (домашній персонал, мистецтво, ЗМІ).

"Якщо ми говоримо про середні показники, то, наприклад, за 2018 рік зарплатні пропозиції у вакансіях виросли на 25-30%. Цьогоріч темпи скромніше – 15-20%", - свідчать результати дослідження.

Також повідомляється, що серед пошукачів найактивнішими в 2019-му, як і торік, були фахівці-початківці.

Також збільшилася частка присутності на ринку розробників і тестувальників ПЗ, адміністративного персоналу, маркетологів і PR-менеджерів, топ-менеджерів, журналістів. Майже по третині всіх шукачів розраховують отримувати від 12 000 до 24 000 грн (37%) або менше 12 000 (39%).

Економічна правда