Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі – Дубілет
Кабмін запустив сервіс check.gov.ua, за допомогою якого можна буде перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою.
Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
За його словами, за запуск сервісу офіційно проголосували на засіданні Кабміну.
"Цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою. Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо) — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток", - написав він.
Дубілет пояснив, що замість паперової квитанції потрібно просто буде надати її код, а той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код.
"До речі, часто у місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, ви будете заощаджувати не лише час, а й гроші", - зазначив міністр.
Він зазначив, що поки що до сервісу підключені два банки - Приватбанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом.
"Протягом місяця ми разом з іншими міністерствами змінимо посадові інструкції в усіх точках надання державних послуг. У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати й електронні сервіси. Будемо тут працювати разом з Мінцифрою.
Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі", - повідомив також Дубілет.
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Економічна правда
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