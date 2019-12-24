Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі – Дубілет

Кабмін запустив сервіс check.gov.ua, за допомогою якого можна буде перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

За його словами, за запуск сервісу офіційно проголосували на засіданні Кабміну.

"Цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою. Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо) — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток", - написав він.

Дубілет пояснив, що замість паперової квитанції потрібно просто буде надати її код, а той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код.