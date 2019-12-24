Меру Коростишева вручили підозру в розтраті 800 тисяч, які мали піти на ремонт доріг

Міському голові Коростишева Івану Кохану повідомили про підозру в службовій недбалості, внаслідок якої були розтрачені кошти на ремонт доріг на суму понад 800 тисяч гривень.

Джерело: СБУ

Деталі: Прокуратура Житомирської області під супроводом співробітників Служби безпеки 23 грудня оголосила Кохану про підозру за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу (службова недбалість).

Представники Служби безпеки встановили, що мер не забезпечив належної перевірки якості виконаних робіт, але підписав комерсантам відповідні акти.

Комплексна експертиза фінансово-бухгалтерської документації, вилучена під час обшуків підтвердила, що через дії Кохана бюджету Коростишева було завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень.

Триває досудове слідство.

Іван Кохан є міським головою Коростишева з 2015 року.