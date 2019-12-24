Одеський медуніверситет після зняття заборон роздав кошти фігурантам кримінальних проваджень 

У середині грудня після кількамісячної заборони на здійснення бюджетних витрат Одеський національний медичний університет сплатив 23 мільйони гривень на рахунки приватним фірмам ТОВ "Медхолдінг" та ТОВ "Медгарант", які фігурують в кримінальних провадженнях про постачання медтехніки за завищеними цінами.

Про це йдеться на порталі використання публічних фінансів, повідомляє експертна організація StateWatch.

Зазначається, що 10 грудня 2019 року Одеський медичний університет перерахував 11,6 млн грн на погашення заборгованості, яку через суд стягнуло ТОВ "Медгарант"- за закупівлю обладнання.

Витрати ОНМУ за грудень 2019 року на порталі e-data

За даними джерел StateWatch в МОЗ, Одеський університет ще в січні цього року уклав угоду з фірмою "Медгарант" за результатами тендеру, при цьому не маючи погодженого кошторису в МОЗ.

"Паралельно Національна поліція проводить досудове розслідування, в межах якого перевіряється контракт державного підприємства "Хмельницька служба єдиного замовника" та ТОВ "Медгарант" на постачання комп’ютерного томографа за 8 млн гривень.

За даними слідства, розмитнена вартість з Китаю зазначеної медтехніки склала 6,7 млн гривень. Таким чином, представниками були порушені норми постанови КМУ "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного характеру призначення" від 2009 року, згідно якої націнка на закупівлях за бюджетні кошти не може перевищувати 10%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними руху "Чесно", компанія "Медгарант" пов'язана з екс-регіоналкою Тетяною Бахтеєвою, близькою до скандального екс-ректора Одеського університету Валерія Запорожана.

17 грудня Одеський медичний університет завдяки погодженому кошторису зробив проплату на майже 12 млн грн по закупівлі медичних виробів ТОВ "Медхолдінг". Компанію ТОВ "Медхолдінг" поліція перевіряє на предмет продажу обладнання для того ж Одеського національного медичного університету в попередні роки за завищеними цінами.

У листопаді StateWatch на сторінках УП розповіла про сумнівні тендери та аудит рахункової палати у Одеському медичному університеті. Тоді з’ясувалось, що в медичному освітньому закладі присутні чисельні фінансові порушення, а також сумнівні тендери - в яких перемагали компанії, наближені до "екс-регіоналів".

\Окрім цього, в медичному виші триває боротьба за крісло ректора університету. Донедавна університет де-факто очолював Юрій Сухін, підконтрольний згаданому Запорожану, попри те, що МОЗ за часів Уляни Супрун призначив на дану посаду Костянтина Аймедова.

Нещодавно УП.Життя повідомило, що в.о. ректора вишу стане працівник університету та людина з команди Запорожана Валерія Марічереда, а рахунки медуніверситету будуть розблоковані на початку грудня.

Більш детально читайте:

"Одеський "медуніверситет": корупція за лаштунками"

"Куди зникають мільйони медичних університетів"

Економічна правда