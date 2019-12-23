Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1 мільйон – кіберполіція

Мешканець Дніпропетровської області за півроку вкрав понад мільйон гривень з банківських карток українців.

Про це повідомляється на офіційному сайті кіберполіції.

Зазначається, що підозрюваний замовив понад 100 карт, які не мали ідентифікатора користувача. Він використовував ці карти для дубляжу оригінальних карт громадян.

При використанні банкомату чоловік імітував виникнення проблеми і пропускав до банкомату наступного користувача.

Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом, які дозволяли копіювати картку наступного користувача. Потім отримував доступ до банківських карт громадян.

Також чоловік змінював номер телефону, до якого прив'язана карта, на свій, що дозволяло отримувати доступ до онлайн-банкінгу. Потім він збільшував кредитні ліміти на рахунках постраждалих і оформлював онлайн-кредити.

Поліція під час обшуку знайшла у нього телефони, сім-карти і банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів), ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками) і ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Чоловікові повідомили про підозру. Суд виніс рішення про арешт з правом внесення застави 38,42 тис грн.

Економічна правда